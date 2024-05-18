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«Сочи» — «Краснодар»: после первого тайма счёт в матче равный

«Сочи» — «Краснодар»: после первого тайма счёт в матче равный
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В эти минуты идёт матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются «Сочи» и «Краснодар». Игра проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Шадыханов. Матч начался в 19:00 мск. На момент выхода новости счёт в игре 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
2-й тайм
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 5'     1:1 Гуарирапа – 43'    

Уже на пятой минуте матча счёт открыл полузащитник «Краснодар» Никита Кривцов. За две минуты до конца основного времени первого тайма нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа сравнял счёт. Таким образом, первый тайм встречи завершился с ничейным счётом 1:1.

После 28 туров чемпионата России «Сочи» набрал 23 очка и занимает 16-е место. «Краснодар» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 50 очков и располагается на третьей строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «быки» обыграли «Сочи» со счётом 2:0. Голами отметились Кайо и Кордоба.

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