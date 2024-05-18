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Томас Мюллер высказался о неудачном сезоне для «Баварии»

Томас Мюллер высказался о неудачном сезоне для «Баварии»
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер поделился мыслями о неудачном сезоне для своей команды. Напомним, «Бавария» заняла третье место в турнирной таблице Бундеслиги. Отметим, что мюнхенцы не выиграли ни одного трофея в нынешнем сезоне.

«Мы поздравляем всех, кто победил нас в этом году, включая, конечно же, новых чемпионов Германии. Теперь мы оставим всё это позади, я очень хочу закончить этот сезон и вступить в новый.

Возможно, мы не подходили друг другу как команда, возможно, нам нужны были игроки другого типа, возможно, тренер должен был сделать что-то по-другому. Каждый из нас причастен к тому, что нам придётся начинать всё заново с новым тренером», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на Sky Sport Germany.

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