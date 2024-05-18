«Бавария» упустила второе место в Бундеслиге, проиграв в матче 34-го тура с «Хоффенхаймом»

Завершился матч 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретились «Хоффенхайм» и «Бавария». Игра проходила на стадионе «ПреЦеро Арена» в Зинсхайме. В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Фриц. Матч завершился победой хозяев со счётом 4:2