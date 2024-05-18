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«Бавария» упустила второе место в Бундеслиге, проиграв в матче 34-го тура с «Хоффенхаймом»

«Бавария» упустила второе место в Бундеслиге, проиграв в матче 34-го тура с «Хоффенхаймом»
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Завершился матч 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретились «Хоффенхайм» и «Бавария». Игра проходила на стадионе «ПреЦеро Арена» в Зинсхайме. В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Фриц. Матч завершился победой хозяев со счётом 4:2

Германия - Бундеслига . 34-й тур
18 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
4 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Тель – 4'     0:2 Дэвис – 6'     1:2 Байер – 8'     2:2 Крамарич – 68'     3:2 Крамарич – 85'     4:2 Крамарич – 87'    
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