«Бавария» упустила второе место в Бундеслиге, проиграв в матче 34-го тура с «Хоффенхаймом»
Поделиться
Завершился матч 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретились «Хоффенхайм» и «Бавария». Игра проходила на стадионе «ПреЦеро Арена» в Зинсхайме. В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Фриц. Матч завершился победой хозяев со счётом 4:2
Комментарии
- 18 мая 2024
-
18:35
-
18:34
-
18:29
-
18:27
-
18:26
-
18:24
-
18:22
-
18:22
-
18:20
-
18:18
-
18:07
-
18:02
-
17:47
-
17:44
-
17:43
-
17:43
-
17:40
-
17:40
-
17:31
-
17:28
-
17:27
-
17:19
-
17:17
-
17:14
-
17:14
-
17:05
-
17:03
-
17:00
-
16:58
-
16:54
-
16:54
-
16:52
-
16:41
-
16:34
-
16:31