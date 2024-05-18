Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Миранчук выйдет в стартовом составе «Аталанты» на матч с «Лечче» в 37-м туре Серии А

Сегодня, 18 мая, состоится матч 37-го тура чемпионата Италии «Лечче» — «Аталанта». Начало игры — в 19:00 мск. Матч пройдёт в Лечче. Отметим, что в стартовый состав гостей попал российский полузащитник Алексей Миранчук.

В нынешнем сезоне Алексей Миранчук принял участие в 38 матчах «Аталанты во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

После 35 матчей чемпионата Италии по футболу «Аталанта» набрала 63 очка. Она занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. «Лечче» располагается на 13-м месте. После 36 матчей команда набрала 37 очков.