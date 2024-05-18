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Личка ответил на вопрос, как воспримет досрочное чемпионство «Динамо» в этом туре РПЛ

Личка ответил на вопрос, как воспримет досрочное чемпионство «Динамо» в этом туре РПЛ
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о возможном досрочном чемпионстве своей команды за тур до конца сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

«Это в любом случае будет чемпионство. Ведь мы смогли использовать ошибки соперников. Они нам дали этот шанс, позволили выйти на первое место, и если они снова сделают нам подарок, то это их проблемы», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

Напомним, после 29 туров Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» набрало 56 очков. Команда Марцела Лички занимает первое место, опережая конкурентов «Зенит» и «Краснодар» на четыре и шесть очков соответственно. Москвичи могут досрочно завоевать титул чемпиона России в случае, если конкуренты потеряют очки в своих матчах 29-го тура.

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