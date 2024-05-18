Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Леверкузенский «Байер» не потерпел ни одного поражения в нынешнем сезоне Бундеслиги

Леверкузенский «Байер» не потерпел ни одного поражения в нынешнем сезоне Бундеслиги
Аудио-версия:
Комментарии

Леверкузенский «Байер» обыграл «Аугсбург» в домашнем матче 34-го тура немецкой Бундеслиги и завершил нынешний сезон чемпионата Германии без единого поражения. «Аптекари» одержали 28 побед и шесть раз сыграли вничью.

Германия - Бундеслига . 34-й тур
18 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
2 : 1
Аугсбург
Аугсбург
1:0 Бонифасе – 12'     2:0 Андрих – 27'     2:1 Кёмюр – 62'    

Напомним, «Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии. Подопечные Хаби Алонсо также могут стать обладателями Кубка Германии, где в финале сыграют с «Кайзерслаутерном», и победить в финале Лиги Европы с «Аталантой»

Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене, Германия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маттиасом Йёлленбеком (Фрайбург-им-Брайсгау). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.

После этой победы в активе «Байера» стало 90 очков. Подопечные Хаби Алонсо с большим отрывом заняли первое место в турнирной таблице чемпионата. «Аугсбург» с 39 очками завершил сезон на 11-м месте.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android