Леверкузенский «Байер» не потерпел ни одного поражения в нынешнем сезоне Бундеслиги

Леверкузенский «Байер» обыграл «Аугсбург» в домашнем матче 34-го тура немецкой Бундеслиги и завершил нынешний сезон чемпионата Германии без единого поражения. «Аптекари» одержали 28 побед и шесть раз сыграли вничью.

Напомним, «Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии. Подопечные Хаби Алонсо также могут стать обладателями Кубка Германии, где в финале сыграют с «Кайзерслаутерном», и победить в финале Лиги Европы с «Аталантой»

Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене, Германия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маттиасом Йёлленбеком (Фрайбург-им-Брайсгау). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.

После этой победы в активе «Байера» стало 90 очков. Подопечные Хаби Алонсо с большим отрывом заняли первое место в турнирной таблице чемпионата. «Аугсбург» с 39 очками завершил сезон на 11-м месте.