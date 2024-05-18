Вратарь «Локомотива» Лантратов: «Факел» создал нам много проблем

Голкипер московского «Локомотива» Илья Лантратов поделился мыслями о матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом».

«Тяжёлая игра. В первом тайме подстроились под воронежский футбол, отошли к своим воротам, и не совсем получалось выходить через короткий пас. Слава богу, что забили быстрый гол. Воронеж создал нам много проблем. Такие матчи бывают», — передаёт слова Лантратова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Железнодорожники одержали уверенную победу со счётом 2:0. Дубль в составе железнодорожников оформил нападающий Тимур Сулейманов.

После 29 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 50 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Факел» с 29 очками располагается на 13-й строчке.