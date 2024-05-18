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«Кёльн» и «Дармштадт 98» вылетели из Бундеслиги по итогам сезона

«Кёльн» и «Дармштадт 98» вылетели из Бундеслиги по итогам сезона
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Завершился сезон-2023/2024 в чемпионате Германии по футболу. По его итогам «Кёльн» и «Дармштадт 98» вылетели из Бундеслиги.

После 34 матчей сезона в немецком чемпионате «Дармштадт 98» набрал 17 очков и расположился на последнем месте в турнирной таблице. «Кёльн» с 27 очками финишировал предпоследним. 16-е место с 33 очками занял «Бохум», который сыграет стыковой матч с командой из Второй Бундеслиги.

Напомним, чемпионом нынешнего сезона немецкой Бундеслиги стал леверкузенский «Байер», набравший 90 очков. Отметим, что леверкузенцы не потерпели ни одного поражения. «Аптекари» одержали 28 побед и шесть раз сыграли вничью. Второе место занял «Штутгарт» с 73 очками. «Бавария», набрав 72 очка, расположилась на третьем месте.

Таблица Бундеслиги
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