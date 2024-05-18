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Дубль Сулейманова принёс «Локомотиву» победу над «Факелом»

Дубль Сулейманова принёс «Локомотиву» победу над «Факелом»
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Завершился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались московский «Локомотив» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Железнодорожники одержали уверенную победу со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Сулейманов – 11'     2:0 Сулейманов – 53'    

Оба мяча в составе «Локомотива» забил нападающий Тимур Сулейманов. Первый гол форвард забил на 11-й минуте, а второй мяч попал в сетку ворот «Факела» на 53-й.

После 29 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 50 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Факел» с 29 очками располагается на 13-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» одержал победу на выезде со счётом 4:1.

Турнирная таблица РПЛ
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