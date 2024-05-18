Дубль Сулейманова принёс «Локомотиву» победу над «Факелом»

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Завершился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались московский «Локомотив» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Железнодорожники одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Оба мяча в составе «Локомотива» забил нападающий Тимур Сулейманов. Первый гол форвард забил на 11-й минуте, а второй мяч попал в сетку ворот «Факела» на 53-й.

После 29 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 50 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Факел» с 29 очками располагается на 13-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» одержал победу на выезде со счётом 4:1.