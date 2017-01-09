«Шахтёр» будет проводить домашние матчи в плей-офф Лиги Европы в Харькове

Домашний матч донецкого «Шахтёра» против «Сельты» в 1/16 финала Лиги Европы состоится 23 февраля в Харькове на стадионе «Металлист». Об этом в «Фейсбуке» сообщила глава Харьковской облгоcадминистрации Юлия Светличная.
«Решение принято. Окончательно. Лига Европы. „Шахтёр“ — „Сельта“. Харьков, 23 февраля.
После активного спортивного прошлого года мы планируем для болельщиков спорта и всех харьковчан сделать ярким и 2017 год. Матчи Лиги Европы—2017 по футболу пройдут у нас (надеюсь, именно матчи). Харьков становится центром спортивных событий. Мы будем и дальше делать всё для развития харьковского спорта. Болеем за Украину!» — написала Светличная.