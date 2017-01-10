Сёмин вызвал на первый сбор «Локомотива» 28 игроков

С 10 по 23 января основной состав «Локомотива» проведёт первый зимний сбор в Испании. Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин вызвал на сбор 28 игроков, информирует сайт «железнодорожников».
Вратари: Илья Абаев, Маринато Гилерме, Антон Коченков, Мирослав Лобанцев.
Защитники: Виталий Денисов, Иван Лапшов, Тарас Михалик, Неманья Пейчинович, Борис Ротенберг, Ведран Чорлука, Ренат Янбаев.
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Иван Галанин, Игорь Денисов, Владислав Игнатьев, Алан Касаев, Александр Коломейцев, Сергей Макаров, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Дельвин Ндинга, Дмитрий Тарасов, Мануэл Фернандеш.
Нападающие: Артём Галаджан, Михаил Лысов, Майкон, Игорь Портнягин.
На просмотр приглашён защитник ФК «Спартак-Нальчик» Залим Макоев.