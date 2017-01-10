Клопп: было бы хорошо, если бы топ-клубы забыли про Коутиньо

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подчеркнул, что клуб не собирается продавать полузащитника Филиппе Коутиньо. Бразилец из-за травмы не выходил на поле с конца ноября прошлого года.
«Мы никогда не обсуждали возможность ухода Коутиньо, потому что он наш игрок, и никаких возражений на этот счёт быть не может. Было бы хорошо, если бы топ-клубы забыли про Филиппе, ведь он был травмирован пять или шесть недель. Это не очень сильное повреждение, поэтому он вернётся тем же игроком, каким был», — цитирует Клоппа Sky Sports.