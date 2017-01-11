Пюэль: в матче «Саутгемптон» — «Ливерпуль» многое решит владение мячом

Главный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль поделился ожиданиями от предстоящего 1-го полуфинального матча Кубка английской лиги с «Ливерпуем» (11 января). Встреча состоится в Саутгемптоне.
«Мы уже встречались с „Ливерпулем“ в АПЛ — это сильная и организованная команда. Многое будет зависеть от владения мячом, этот компонент упрощает задачу контроля над игрой. „Ливерпуль“ умеет распоряжаться мячом, здорово прессинговать и при этом обладает техничными игроками — это интересное сочетание. Полуфинал — отличный вызов для нашей команды, хотим показать максимум и порадовать болельщиков», — цитирует Пюэля Sky Sports.