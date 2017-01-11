«Манчестер Юнайтед» обыграл «Халл» в первом полуфинальном матче Кубка лиги

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Халл Сити» в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и закончилась со счётом 2:0.
Первый гол в матче на 56-й минуте забил Хуан Мата, который отправил мяч в пустые ворота после передачи головой от Генриха Мхитаряна. За три минуты до конца основного времени Маруан Феллайни забил второй гол, головой аккуратно переправив мяч за спину голкиперу и защитникам «тигров».
Ответная встреча между командами пройдёт 26 января. Во второй полуфинальной паре сыграют «Ливерпуль» и «Саутгемптон», первый матч между командами пройдёт 11 января и начнётся в 22:45 мск.