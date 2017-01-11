Наставник «Халла»: посмотрим, когда Ниасс сможет приступить к тренировкам с нами

Главный тренер «Халл Сити» Марку Силва подтвердил, что нападающий «Эвертона» Байе Умар Ниасс в ближайшее время перейдёт в стан его команды.
«Посмотрим, когда он сможет приступить к тренировкам с нами», — цитирует FourFourTwo слова Силвы.
Ранее сообщалось, что «тигры» арендуют форварда с последующим правом выкупа за £ 10 млн (€ 11,5 млн).
Сенегалец в феврале 2016 года был куплен «Эвертоном» у «Локомотива» за € 17,9 млн. В сезоне-2015/16 Ниасс провёл за «Эвертон» семь матчей, в текущем сезоне — ни одного.
Одним из претендентов на Ниасса назывался также московский ЦСКА, который также рассчитывал арендовать игрока.