Экс-президент «Барселоны»: головой я на стороне Энрике, а сердцем – с Пике

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар поделился мнением относительно последних событий, связанных с главным тренером команды Луисом Энрике и защитником Херардом Пике. Футболист раскритиковал судейство в последних матчах с участием сине-гранатовых, считая, что ошибки арбитров повлияли на результаты. Тренер в свою очередь согласился с Пике, однако добавил, что надо не плакать и жаловаться, а добиваться своих целей игрой.
«Головой я на стороне Луиса Энрике, а сердцем – с Пике. Я понимаю его реакцию. Голова подсказывает мне, что необходимо уважать работу арбитров. Но когда я начинаю размышлять, основываясь на чувствах к «Барселоне», то понимаю, что игрок может критиковать судей», — цитирует Гаспара Cope.