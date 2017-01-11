Евдокимов: надо всей страной упасть в ноги Игнашевичу — чтобы вернулся в сборную

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов считает, что 37-летний защитник ЦСКА Сергей Игнашевич должен вернуться в сборную России.
«Сейчас можно сыграть 10 игр в Премьер-Лиге – и попасть в топ-клуб. Можно не играть за клуб, но вызываться в сборную. Теперь любой российский футболист, проявивший себя в чемпионате, уже считается кандидатом в сборную. Вот говорят, Березуцким и Игнашевичу пора на пенсию. Но лучше защитников я не видел.
Так что надо в ноги Игнашевичу всей страной упасть и попросить, чтобы он играл за сборную. В линии обороны большие проблемы», — цитирует Евдокимова «Советский спорт».