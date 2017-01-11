Агент: если «Бенфика» и «Зенит» договорятся, Лысцов с радостью вернётся в Россию

Агент Игорь Тимофеев, представляющий интересы российского защитника «Бенфики» Виталия Лысцова, выступающего на правах аренды за «Тонделу», поделился мнением о возможном переходе своего клиента в «Зенит».
«Интерес со стороны «Зенита» есть, сам Виталик смотрит в сторону российского чемпионата, хочет вернуться. Тем более в такой топ-клуб, как «Зенит». Думаю, он с удовольствием вернётся, но с возможностью играть. Просто его отдали в аренду в «Тонделу», где у него не очень ладилось с тренером, практики Лысцов получал мало. Сейчас пришёл новый специалист, может, что-то изменится в лучшую сторону. Виталий, как любой футболист, хочет играть. Если клубы договорятся — Лысцов с удовольствием перейдёт в «Зенит».
Отступные «Бенфикой» прописаны, но я думаю, что при переговорах клубы смогут решить этот вопрос. Если «Зенит» захочет, чтобы Лысцов перешёл в клуб прямо сейчас, аренду с «Тонделой» можно будет расторгнуть. У него арендное соглашение составлено так, что он может во время трансферного окна вернуться в «Бенфику». Думаю, «Зенит» вступит в переговоры в ближайшее время. Если команды договорятся о сумме — всё будет нормально», — цитирует Тимофеева «Советский спорт в Санкт-Петербурге».
Ранее Тимофеев сообщил, что «Зенит» отправил запрос в «Бенфику» по переходу Лысцова.
В этом сезоне Лысцов провёл за «Тонделу» пять матчей и забил один мяч. Его контракт с «Бенфикой» действует до лета 2020 года.