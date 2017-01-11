«Партизан», отстранённый от еврокубков, объявил, что в четверг погасит долги

Белградский «Партизан», который был отстранён от выступления в еврокубках на три сезона по решению УЕФА, выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что в четверг, 12 января, погасит все долги. Арбитражная палата комитета УЕФА по финансовому контролю клубов отстранила «Партизан» от участия в еврокубках в сезонах-2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020 за нарушение финансового фэйр-плей и лицензирования.
«„Партизан“ информирует общественность, что в течение завтрашнего дня будут урегулированы все финансовые обязательства перед кредиторами на сумму € 370 тыс., а также по запросам УЕФА. Проблемы „Партизана“ были решены с полной и всесторонней помощью государственных органов и правительства Республики Сербия во главе с премьер-министром Александром Вучичем», — говорится в заявлении.