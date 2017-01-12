Луис Суарес: нужно продлить контракт Месси, а не иметь здравый смысл

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес посоветовал руководству клуба продлить контракт с форвардом Лионелем Месси. Уругваец, в частности, адресовал свои слова исполнительному директору каталонского клуба Оскару Грау, который говорил, что в вопросе пролонгации соглашения футболиста сборной Аргентины нужно придерживаться здравого смысла с финансовой точки зрения и принимать решения на холодную голову.
«Нужно продлить контракт Месси, а не иметь здравый смысл. Речь идёт о лучшем футболисте мира», — приводит слова Суареса Marca.
Действующее соглашение Месси с испанским грандом рассчитано до лета 2018 года.