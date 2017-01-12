Энрике: не знаю, что сказал Грау, но Месси должен долго играть в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал слова исполнительного директора клуба Оскара Грау относительно нападающего команды Лионеля Месси. Грау, в частности, говорил о том, что в вопросе пролонгации соглашения футболиста сборной Аргентины нужно придерживаться здравого смысла с финансовой точки зрения и принимать решения на холодную голову.
«Я не знаю, что сказал Грау. Все знают, что я не читаю газет и ничего не смотрю. Но в вопросе Месси всё ясно: назовите мне матч, в котором он не играл бы определяющей роли. И точка. Месси должен долго играть в «Барселоне», а люди должны наслаждаться его игрой», — цитирует Луиса Энрике испанское интернет-издание Sport.
Действующее соглашение Месси с испанским грандом в силе до лета 2018 года.