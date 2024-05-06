«Урал» одержал третью волевую победу в этом сезоне РПЛ – столько же только у одной команды

6 мая состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и калининградская «Балтика». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток прозвучал в 15:45 по московскому времени. Матч закончился победой хозяев — 2:1. Отметим, что по ходу встречи уральцы уступали с разницей в один мяч. Но им удалось добыть три очка.

Таким образом, «Урал» одержал третью волевую победу в этом сезоне РПЛ – лучший результат в чемпионате наравне с московским «Локомотивом».

Напомним, после 27 туров чемпионата России «Урал» набрал 28 очков и занимает 13-е место. «Балтика» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработала 26 очков и располагается на 15-й строчке.