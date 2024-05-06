«Факел» — «Зенит»: Сантос вывел гостей вперёд на 41-й минуте

В эти минуты проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются воронежский «Факел» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходит на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.
На 41-й минуте защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос вывел свою команду вперёд.
После 26 туров чемпионата России «Факел» набрал 27 очков и занимает 14-е место. «Зенит» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 50 очков и располагается на первой строчке. В нынешнем сезоне команды встречались в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0.
- 6 мая 2024
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