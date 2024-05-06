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Форвард «Пари НН» Кутателадзе: ничья со «Спартаком» может переломить нашу неуверенность

Форвард «Пари НН» Кутателадзе: ничья со «Спартаком» может переломить нашу неуверенность
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Нападающий «Пари Нижний Новгород» Николоз Кутателадзе поделился мыслями о прошедшем матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Напомним, встреча завершилась вничью — 0:0. До этого нижегородцы проиграли шесть матчей в чемпионате подряд.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Наверное, у всех так бывает, что когда проигрываешь одну, две, четыре игры, появляется неуверенность. Бывает такое. Ничья со «Спартаком» поможет это переломить, тем более сыграли на ноль. Для Нигматуллина и защитников это плюс. Будут себя увереннее чувствовать», — сказал Кутателадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Отметим, что матч со «Спартаком» стал первым для Саши Илича в качества главного тренера «Пари НН».

После 27 матчей чемпионата России «Пари Нижний Новгород» набрал 29 очков и занимает 11-е место.

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