Форвард «Пари НН» Кутателадзе: ничья со «Спартаком» может переломить нашу неуверенность

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Николоз Кутателадзе поделился мыслями о прошедшем матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Напомним, встреча завершилась вничью — 0:0. До этого нижегородцы проиграли шесть матчей в чемпионате подряд.

«Наверное, у всех так бывает, что когда проигрываешь одну, две, четыре игры, появляется неуверенность. Бывает такое. Ничья со «Спартаком» поможет это переломить, тем более сыграли на ноль. Для Нигматуллина и защитников это плюс. Будут себя увереннее чувствовать», — сказал Кутателадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Отметим, что матч со «Спартаком» стал первым для Саши Илича в качества главного тренера «Пари НН».

После 27 матчей чемпионата России «Пари Нижний Новгород» набрал 29 очков и занимает 11-е место.