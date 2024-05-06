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Александр Мостовой: кто гарантирует Тюкавину место основного нападающего в Европе?

Александр Мостовой: кто гарантирует Тюкавину место основного нападающего в Европе?
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Бывший футболист сборной России и СССР Александр Мостовой поделился мыслями о возможном переходе нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в европейский клуб. Напомним, на счету Тюкавина 14 голов и девять результативных передач в нынешнем сезоне чемпионата страны.

«Трудно что-то сказать насчёт возможного уезда Тюкавина в Европу. Нападающий — это тот человек, которого, если покупают, ему надо себя показывать и забивать. В Европе очень много нападающих хорошего уровня. Люди уже в 23 года выигрывают Лиги чемпионов и забивают по 40-50 голов. Я всегда говорил, что надо пытаться уехать в Европу. Если есть какой-то вариант или шанс, то почему нет? Но кто ему будет гарантировать место основного нападающего?», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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