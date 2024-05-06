В агентстве отреагировали на информацию о возможном переходе Форбса в «Краснодар»

В агентстве PCR SPORTS & MANAGEMENT, которое представляет интересы вингера «Аякса» Карлоса Форбса, прокомментировали информацию об интересе «Краснодара» к клиенту.

«На данный момент мы не говорим о будущем Карлоса», — приводит слова представителя PCR SPORTS & MANAGEMENT «Евро-Футбол.Ру».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Краснодар» готов предложить за 20-летнего португальца почти € 14 млн.

Карлос Форбс является футболистом «Аякса» с лета 2023 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом из Нидерландов рассчитано до июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 10 млн. В нынешнем сезоне Форбс принял участие в 34 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт четыре гола и пять результативных передач.