Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Созин: хорошо, что у ЦСКА был задел. По весне должны идти в зоне стыков или ниже

Созин: хорошо, что у ЦСКА был задел. По весне должны идти в зоне стыков или ниже
Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился ожиданиями от предстоящего матча между московским ЦСКА и казанским «Рубином» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдет 6 мая и начнётся в 20:30 мск.

«В РПЛ сейчас каждый матч – бойня. Потому что все команды решают свои задачи. Единственная игра, где команды уже решили свои задачи – ЦСКА и «Рубин». Ни в зону вылета, ни в стыки они не свалятся. Кто-то скажет: как же так, ЦСКА претендент на медали! Нет, ЦСКА сейчас не претендует ни на что. И ещё хорошо, что осенью был создан задел – по весне ЦСКА должен идти в зоне стыков или ниже. «Рубин» ничем не хуже ЦСКА, а в чём-то даже лучше. Но этот матч – просто за премиальные», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
ЦСКА — «Рубин». Рахимов вселяет уверенность, Федотов — нет
ЦСКА — «Рубин». Рахимов вселяет уверенность, Федотов — нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android