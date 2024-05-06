Созин: хорошо, что у ЦСКА был задел. По весне должны идти в зоне стыков или ниже

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился ожиданиями от предстоящего матча между московским ЦСКА и казанским «Рубином» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдет 6 мая и начнётся в 20:30 мск.

«В РПЛ сейчас каждый матч – бойня. Потому что все команды решают свои задачи. Единственная игра, где команды уже решили свои задачи – ЦСКА и «Рубин». Ни в зону вылета, ни в стыки они не свалятся. Кто-то скажет: как же так, ЦСКА претендент на медали! Нет, ЦСКА сейчас не претендует ни на что. И ещё хорошо, что осенью был создан задел – по весне ЦСКА должен идти в зоне стыков или ниже. «Рубин» ничем не хуже ЦСКА, а в чём-то даже лучше. Но этот матч – просто за премиальные», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».