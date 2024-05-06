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«Факел» — «Зенит»: петербуржцы ведут после первого тайма с минимальной разницей в счёте

«Факел» — «Зенит»: петербуржцы ведут после первого тайма с минимальной разницей в счёте
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В эти минуты проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются воронежский «Факел» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходит на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
2-й тайм
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 дос Сантос – 41'    

На 41-й минуте защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос вывел свою команду вперёд. До перерыва зрители в Воронеже больше не увидели забитых мячей.

После 26 туров чемпионата России «Факел» набрал 27 очков и занимает 14-е место. «Зенит» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 50 очков и располагается на первой строчке. В нынешнем сезоне команды встречались в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0.

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