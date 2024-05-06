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Созин: посмотрите на Даку и Ваду – их взяли недорого! А какие недорогие трансферы у ЦСКА?

Созин: посмотрите на Даку и Ваду – их взяли недорого! А какие недорогие трансферы у ЦСКА?
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Футбольный эксперт Андрей Созин сравнил трансферную политику ЦСКА и «Рубина».

«Посмотрите на лидеров «Рубина» – Даку и Вада. При дефиците бюджета они нашли реальные алмазы – эти ребята свежи, цепляются за мячи, забивают и отдают. И их взяли недорого! А какие недорогие трансферы у ЦСКА? Почему нельзя найти хотя бы похожих ребят? Это вопрос к тому, что у ЦСКА нет денег. Вопрос не в них», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Сегодня, 6 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся московский ЦСКА и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Безбородов. Стартовый свисток раздастся в 20:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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