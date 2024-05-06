«В раздевалке шум, гам, веселье». Гончаренко высказался о победе «Урала» над «Балтикой»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Напомним, екатеринбуржцы вырвали победу в компенсированное время, встреча завершилась со счётом 2:1.

«В раздевалке сейчас шум, гам, веселье, радость. Мало того, что выиграли, сделали это ещё и в концовке. Мы понимаем, насколько футбол — это эмоции. У нас были и разочарования, и победы. Когда ждёшь‑ждёшь победы, и она приходит в последний момент, она всегда приятна.

Сейчас жарко как в верхней части турнирной таблицы, так и в нижней. Цена очков очень высока. Часто нас это закрепощает. Пропущенный мяч команду раскрепостил? Иногда так мы себя лучше чувствуем, когда выходим и начинаем проигрывать», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

После 27 туров чемпионата России «Урал» набрал 28 очков и занимает 13-е место. «Балтика» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработала 26 очков и располагается на 15-й строчке.