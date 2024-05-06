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Анатолий Бышовец: у «Зенита» есть небольшое преимущество в чемпионской гонке РПЛ

Анатолий Бышовец: у «Зенита» есть небольшое преимущество в чемпионской гонке РПЛ
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Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец поделился мыслями о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Сегодня три команды вышли на финишную прямую. Многое зависело от матча «Зенита» с «Рубином» — петербургский клуб сейчас не очень стабильный. Также нужно будет смотреть на следующие матчи команд. Думаю, что у «Зенита» есть небольшое преимущество в этой гонке, связанное с тем, что у клуба есть сильные и опытные игроки. Шансы у всех практически равны, но в целом можно выделить «Зенит», — приводит слова Бышовца Metaratings.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день «Зенит» лидирует в чемпионате России. Второе место занимает «Краснодар», третье — «Динамо». Каждая команда набрала по 50 очков, но сине-бело-голубые провели на один матч меньше. В эти минуты подопечные Сергея Семака играют с «Факелом» на выезде. На момент написания новости идёт 18-я минута, счёт 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
2-й тайм
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 дос Сантос – 41'    
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