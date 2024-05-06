Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирьяков: сейчас нет сильного стремления найти работу, я взял паузу

Кирьяков: сейчас нет сильного стремления найти работу, я взял паузу
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский тренер Сергей Кирьяков, ранее возглавлявший «Ленинградец», рассказал, о поиске новой работы. Напомним, специалист возглавлял команду с июня 2021 года. Под его руководством «Ленинградец» год назад досрочно стал победителем Второй лиги.

«Спокойно отношусь к поискам новой работы. Сейчас нет сильного стремления. Если будут звонки, то в спокойной обстановке буду рассматривать. Звонки были, но я не подходил к телефону. Многие хотели услышать, что произошло, но не было никакого желания отвечать. Взял паузу», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, «Ленинградец» объявил об уходе Кирьякова 21 апреля. Всего под руководством Кирьякова команда провела 95 официальных матчей, одержала 51 победу, 18 матчей завершила вничью и в 26 играх потерпела поражения.

Материалы по теме
«Оправдываться не хочу». Кирьяков объяснил отставку с поста главного тренера «Ленинградца»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android