Вальехо: никоим образом не уверен, что после этого сезона вернусь в «Реал»

Защитник мадридского «Реала» Хесус Вальехо, защищающий на правах аренды цвета «Айнтрахта», не исключает, что останется в немецком клубе и на следующий сезон. Аренда Вальехо в «Айнтрахте» действует до конца текущего сезона.
«Я никоим образом не уверен, что после этого сезона вернусь в «Реал», — сказал футболист в интервью Frankfurter Rundschau.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан рассматривает Вальехо в качестве замены защитнику Пепе.
По итогам 16 туров Бундеслиги Вальехо принял участие во всех матчах, не отметившись голами и результативными передачами.