Бителло: «Динамо» по силам тягаться с «Зенитом» и «Краснодаром» за чемпионство

Бразильский полузащитник «Динамо» Бителло высказался о турнирных амбициях московского клуба в Российской Премьер-Лиге.

«Говоря о «Динамо», могу сказать, что мы амбициозная команда и нам по силам тягаться с «Зенитом» и «Краснодаром» за чемпионство», — заявил бразильский футболист в эфире программы «Футбол России».

Напомним, по состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает третье место, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на три очка. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с «Сочи» на домашней арене. Игра состоится 5 мая и начнётся в 16:30 по московскому времени. А уже сегодня, 1 мая, «Динамо» примет на своём поле «Спартак» в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.