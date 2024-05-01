Бителло рассказал, кто из легионеров «Динамо» помог ему адаптироваться в команде

Бразильский полузащитник «Динамо» Бителло рассказал, кто из легионеров команды помог ему адаптироваться в московском клубе.

«Игроки из одной страны способны понимать друг друга с полуслова. В «Зените», если я не ошибаюсь, восемь бразильцев, в ЦСКА – три. Когда я оказался в «Динамо», мне было легко в этом плане, потому что в команде был парагваец Фабиан Бальбуэна, который прекрасно говорит на португальском. Он помогал мне на тренировках, давал подсказки.

Благодаря ему я быстро адаптировался. По-испански тогда я немного понимал, но говорить не мог, однако со временем я уже стал общаться на испанском и с Чавесом, и с Карраскалем, и с Маричалем, и с другими ребятами. Но когда у тебя в команде есть соотечественники, всё ещё проще», — заявил Бителло в эфире программы «Футбол России».