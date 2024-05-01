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Бразильский хавбек «Динамо» Бителло рассказал, как прошла его адаптация к футболу в России

Бразильский хавбек «Динамо» Бителло рассказал, как прошла его адаптация к футболу в России
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Полузащитник «Динамо» Бителло высказался о своей адаптации в России. По его словам, футбол в Бразилии более спокойный, а в РПЛ нужно быть хорошо готовым физически. Бителло считает, что быстро адаптировался к российскому чемпионату и приносит пользу «Динамо» в полной мере.

«Насколько для меня было легко адаптироваться к футболу в России? Футбол в России и Бразилии отличаются, поэтому поначалу было тяжело. В Бразилии футбол поспокойнее, а здесь он более атлетичный, требующий физической подготовки. Но, на мой взгляд, я довольно быстро адаптировался и сейчас уже приношу пользу клубу, забиваю голы, ассистирую партнёрам по команде», — рассказал бразильский футболист в эфире программы «Футбол России».

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