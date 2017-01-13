Рафинья: Анчелотти в некоторой степени как отец для игроков «Баварии»

Защитник мюнхенской «Баварии» Рафинья адресовал слова похвалы главному тренеру команды Карло Анчелотти. Рафинья, в частности, отметил взаимоотношения итальянского специалиста со своими подопечными.
«Наш тренер – очень приятный, я бы сказал, отличный человек. Анчелотти в некоторой степени как отец для игроков «Баварии». Он много беседует с футболистами, и мы всегда можем обратиться к нему, когда у нас проблемы. И это отлично», — приводит слова Рафиньи tz.
Анчелотти возглавил немецкий гранд по окончании предыдущего сезона, сменив на этом посту Хосепа Гвардиолу.