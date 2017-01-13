Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Рафинья: Анчелотти в некоторой степени как отец для игроков «Баварии»

13 января 2017, пятница. 10:59. Футбол
Защитник мюнхенской «Баварии» Рафинья адресовал слова похвалы главному тренеру команды Карло Анчелотти. Рафинья, в частности, отметил взаимоотношения итальянского специалиста со своими подопечными.

«Наш тренер – очень приятный, я бы сказал, отличный человек. Анчелотти в некоторой степени как отец для игроков «Баварии». Он много беседует с футболистами, и мы всегда можем обратиться к нему, когда у нас проблемы. И это отлично», — приводит слова Рафиньи tz.

Анчелотти возглавил немецкий гранд по окончании предыдущего сезона, сменив на этом посту Хосепа Гвардиолу.
Источник: TZ Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Карло Анчелотти Рафинья
Новости. Футбол
13 января 2017, пятница
12:22 «Бавария» заверила «Ювентус», что выкупит трансфер Комана
12:08 «Ювентус» начал переговоры о трансфере Де Шильо
12:03 Кастро: не могу предсказать, какое место займёт «Боруссия» Д в Бундеслиге
11:59 Батшуайи зимой может перейти в «ПСЖ»
11:31 Игрок «Арсенала» Зелалем зимой не перейдёт в «Боруссию» Д
11:30 Тьягу считает, что СМИ пытались очернить его перед болельщиками «Атлетико»
11:19 Туран согласовал контракт с «Шанхай Шэньхуа» с годовой зарплатой € 20 млн
11:17 Цакташ: «Рубину» реально выйти в еврокубки через Кубок России
11:16 Билич: Пайет не будет тренироваться с «Вест Хэмом»
11:03 Касилья: всё равно с кем «Реал» будет играть в четвертьфинале Кубка Испании
11:00 Видео: мемориал Гранаткина. Россия U18 — Беларусь U18. Лучшие моменты
10:59 Рафинья: Анчелотти в некоторой степени как отец для игроков «Баварии»
10:58 Шалимов: ни у кого из игроков «Краснодара» лишнего веса нет
10:57 «Крылья Советов» подписали контракт с бывшим игроком «Анжи» Гаджибековым
10:52 Кузьмин: травма не беспокоит, нужно постараться закрепиться в составе «Рубина»
10:36 Видео: российские клубы проводят зимние сборы
10:14 Вальехо: никоим образом не уверен, что после этого сезона вернусь в «Реал»
10:12 Агент Дзадзы: мы не близки к переходу в «Валенсию»
10:06 «Кристал Пэлас» близок к подписанию контракта с Эвра
10:00 Задай вопрос Тине Канделаки!
09:57 Трудинспекция оштрафовала «Томь» на 45 тыс. рублей
09:51 Валерон считает, что Месси стал исполнять штрафные удары по-другому
09:47 К ЧМ-2018 в аэропорту Шереметьево появятся новые рулёжные дорожки и перроны
09:40 Дрогба согласился на переход в «Коринтианс» с окладом $ 150 тыс. в месяц
09:28 Тухель: мало что более некорректно, чем сравнивать меня с Клоппом
09:23 Гордеев: вижу огонь в глазах игроков и руководства «СКА-Хабаровск»
09:07 «Днепр» подал апелляцию на решение ФФУ о снятии девяти очков
08:55 Зидан признал, что «Севилья» заслуживала большего
08:52 Шааф раскритиковал «Боруссию» М из-за увольнения Шуберта
08:04 Марсело: мы не сомневались в выходе в четвертьфинал Кубка Испании
07:49 Маротта: Дзадза должен перейти в «Валенсию»
07:34 Тухель: А. Рамос хочет покинуть «Боруссию», но я с удовольствием удержал бы его
07:03 Хёнесс не приветствует решение ФИФА об увеличении числа участников ЧМ
06:52 Рамос: я не проявлял неуважения к болельщикам «Севильи»
06:43 Сампаоли: ничья с «Реалом» несправедлива, у нас было 13-15 голевых моментов
06:38 Зидан: очевидно, что С. Рамос испытывает боль из-за оскорблений в его адрес
05:21 Погба: дерби с «Ливерпулем» куда значимее для «МЮ», чем матчи с «Сити»
03:53 Чеферин: дальнейшее развитие футбола в Азии выгодно и УЕФА, и AFC
03:12 Засеев: в «Уфе» больше не думают о сохранении прописки в элите
02:49 Пепе хочет продлить контракт с «Реалом» из-за желания сыграть на ЧМ-2018
02:25 Монтелла: «Милан» правильно отреагировал на пропущенный гол и заслужил победу
01:52 Исак стал самым молодым в истории сборной Швеции автором гола
01:25 «Реал» побил национальный рекорд «Барселоны» по матчам подряд без поражений
01:14 «Реал» избежал поражения в ответном матче Кубка Испании с «Севильей»
01:05 «Наполи» приобрёл 18-летнего бразильского форварда Леандриньо
Все новости RSS
Станет ли "Спартак" последним московским клубом Александра Самедова?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+