Мхитарян посвятил награду «Лучший гол декабря» в АПЛ пятилетнему мальчику

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян посвятил награду «Гол месяца» в английской Премьер-лиге пятилетнему мальчику Брэдли Лоури.
Лоури болен раком, и многие клубы английской Премьер-лиги, как и футболисты, оказывают ему помощь.
«Очень рад за награду лучшего гола декабря в Премьер-лиге! Я хотел бы разделить её со своей командой и с маленьким героем из Сандерленда Брэдли Лоури, который борется за свою жизнь! Будь сильным, мальчик!» — написал Мхитарян на своей странице «ВКонтакте».
Армянский футболист в матче 18-го тура АПЛ с «Сандерлендом» (3:1) забил гол ударом скорпиона. Этот мяч был признан лучшим в АПЛ по итогам декабря.