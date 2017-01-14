Шнейдерлен: сказал Моуринью, что не могу провести весь год на скамейке запасных

Французский полузащитник Морган Шнейдерлен, который перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон», заявил, что расстался с «красными дьяволами» и главным тренером Жозе Моуринью без скандалов и ссор. Сумма трансфера 27-летнего футболиста составила £ 20 млн, но в дальнейшем может возрасти до £ 24 млн.
«Мне совершенно не на что злиться, Жозе хорошо относился ко мне. У нас были разговоры по поводу перехода. Я должен двигаться вперёд. Очень рад, что Моуринью поддержал моё решение, когда я пришёл к нему и сказал, что не могу провести весь год на скамейке запасных.
Я переходил в „МЮ“ с большими амбициями и надеждами. Хотел сделать всё возможное для этой команды. Но, наверное, я пришёл в клуб не в лучший период его истории. В прошлом году нам далеко не всегда удавалось показывать хороший футбол, команду часто критиковали. Надеюсь, что найду своё футбольное счастье в „Эвертоне“», — приводит слова Шнейдерлена Goal.
В «Манчестер Юнайтед» Шнейдерлен перебрался из «Саутгемптона» в июле 2015 года. В общей сложности за «красных дьяволов» хавбек провёл 50 матчей.