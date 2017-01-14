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Моуринью: в будущем Погба будет хорошем капитаном «МЮ»

14 января 2017, суббота. 09:24. Футбол
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поддержал полузащитника манкунианцев Поля Погба.

«Несправедливо говорить, что тот или иной игрок доминирует на поле. Да, Погба играет удивительно хорошо, но вообще-то весь «МЮ» в последнее время играет хорошо. Я не кладу ответственность на плечи одного футболиста и жду, что вся команда будет играть на хорошем уровне, а Поль продолжит стабильно показывать классный футбол.

Я думаю, что у Погба есть харизма, амбиции, менталитет. Он хороший профессионал и классный футболист. Думаю, в будущем Погба будет хорошем капитаном «МЮ», — цитирует Моуринью Sky Sports.
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Поль Погба
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