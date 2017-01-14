Моуринью: в будущем Погба будет хорошем капитаном «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поддержал полузащитника манкунианцев Поля Погба.
«Несправедливо говорить, что тот или иной игрок доминирует на поле. Да, Погба играет удивительно хорошо, но вообще-то весь «МЮ» в последнее время играет хорошо. Я не кладу ответственность на плечи одного футболиста и жду, что вся команда будет играть на хорошем уровне, а Поль продолжит стабильно показывать классный футбол.
Я думаю, что у Погба есть харизма, амбиции, менталитет. Он хороший профессионал и классный футболист. Думаю, в будущем Погба будет хорошем капитаном «МЮ», — цитирует Моуринью Sky Sports.