Овчинников: наше со Слуцким поведение в конфликте с болельщиком было адекватным

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал о конфликте между болельщиком и бывшим наставником команды Леонидом Слуцким, разгоревшимся после матча шестого группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (1:3). После той встречи в интернете появилась видеозапись, на которой видно, что Овчинников и Слуцкий вступили в словесную перепалку с болельщиком.
«В конфликте с болельщиком после матча с «Тоттенхэмом» я был настроен агрессивнее Слуцкого? Во-первых, не знал, что это болельщик. Отреагировал бы так на любого, кто оскорбляет игроков. Считаю наше поведение в целом адекватным. Товарищ-то явно пребывал не в себе. Пьяный ли или под действием чего-либо – утверждать не готов. Но он был ненормален. Оказался совсем рядом со скамейкой. Следовало защитить футболистов.
Наверное, оградить команду от повторения истории невозможно. Такие случаи всегда будут. Но он не болельщик ЦСКА. Настоящий болельщик не может быть таким, оскорблять своих же футболистов. Это эгоистический болельщик. Просто позор. Нельзя так относиться к родному клубу и игрокам. Уверен, что фанатская армия его отторгнет. Как поступлю, если снова столкнусь с ним же? Он ко мне никогда больше не подойдёт, это раз. А во-вторых, есть правило: увидел дурака – отойди. Думаю, и клуб предпримет какие-то меры. Не знаю, может, он хороший отец, примерный семьянин, замечательный человек. Но на футболе ведёт себя не слишком правильно. Поступи он так на улице, получил бы 15 суток. Почему тогда на стадионе ты имеешь право оскорблять людей, которые не могут тебе ответить в силу своей профессии? Ему должно быть стыдно.
Что касается того, стал ли для меня неожиданностью уход Слуцкого из ЦСКА, то, когда мы говорим о третьем лице, – в данном случае, о Леониде Викторовиче – было бы некорректно обсуждать, знал я или не знал. Да, мы разговаривали… Это решение главного тренера, которое нужно уважать. Я поддержал Слуцкого. А какие им двигали мотивы, рассказывать в его отсутствие считаю неправильным. На Слуцкого настолько сильно повлиял провал России на Евро-2016? ЦСКА и сборная – разные вещи. И когда говорили, что он устал… Это скорее стереотипы. Я не видел, чтобы Слуцкий находился в депрессивном состоянии или непрофессионально выполнял свою работу. Он профессионал высочайшего уровня. А череда неудачных матчей может сложиться у любого тренера», — цитирует Овчинникова «Спорт-экспресс».