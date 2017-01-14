Данни не исключает, что сыграет в товарищеских матчах на сборе в Дубае

Капитан «Зенита» Мигел Данни в интервью клубной пресс-службе рассказал, что может выйти на поле в товарищеских матчах на первом зимнем сборе в Дубае. 33-летний португалец восстановился после разрыва крестообразных связок колена, полученного в апреле 2016 года.
«Сейчас я очень доволен. Из-за травмы я был вынужден пропустить семь месяцев и наконец могу работать наравне со всей командой. Это приятное ощущение. Пока не могу утверждать, что готов на 100 %, но буду продолжать набирать форму и двигаться к своей цели — полному восстановлению. Самое важное, что сейчас я хорошо себя чувствую. Колено в полном порядке, боль и лёгкий дискомфорт остались позади. Я рад вернуться в команду и тренироваться вместе со всеми.
Могут ли болельщики рассчитывать на то, что я появлюсь на поле в одном из товарищеских матчей? Думаю, что мы совсем скоро обсудим это с тренером. Надеюсь, что у меня будет возможность сыграть. Мне нужно игровое время, чтобы набрать форму к официальным матчам. Если я буду достаточно готов, тогда не исключено, что болельщики смогут увидеть меня в игре уже по ходу первого сбора», — поведал Данни.