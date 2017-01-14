Почеттино: это была великолепная игра в исполнении «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал домашнюю победу над «Вест Бромвич Альбион» (4:0) в матче 21-го тура АПЛ.
«Это была великолепная игра, фантастическое выступление. Я очень счастлив, потому что то, как мы играли, было важно для нас после победы над „Челси“. Мы должны были взять три очка и сражаться, и теперь мы находимся в очень хорошей позиции», — приводит слова Почеттино BBC Sport.
Высказался наставник «шпор» и по поводу травмы защитника Яна Вертонгена, который из-за повреждения лодыжки был вынужден покинуть поле во втором тайме.
«Всё выглядит плохо для Яна. Нам нужно подождать, чтобы лучше оценить его состояние в воскресенье или понедельник. Он очень разочарован», — заявил Почеттино.