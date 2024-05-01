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В «Пари НН» отреагировали на слухи о согласовании контракта с Сашей Иличем

В «Пари НН» отреагировали на слухи о согласовании контракта с Сашей Иличем
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал информацию о договорённости по контракту с тренером греческого «Атромитоса» Сашей Иличем.

«Контракт ещё ни с кем не подписан. Мы имеем список уже меньше чем из 10 фамилий. Тем не менее есть список, по которому мы идём и общаемся с разными тренерами. Появляющаяся сейчас информация не соответствует официальной информации клуба. В данный момент команду возглавляет Антон Хазов, исполняющий обязанности главного тренера. С кем-либо ещё новые контракты мы не заключали», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, после шестого поражения подряд в чемпионате России руководством клуба была принята отставка Сергея Юрана.

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Источник: главным тренером «Пари НН» станет Илич, Черчесов и Бишчан отказались
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