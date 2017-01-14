Сборная Габона упустила победу над Гвинеей-Биссау в первом матче КАН

Сборная Габона упустила победу над командой Гвинеи-Биссау в первом матче Кубка африканских наций — 2017. Встреча проходила в Либревиле (Габон) на стадионе «Стад д'Ангондже» и завершилась со счетом 1:1.
В дебюте второго тайма Пьер-Эмерик Обамейянг открыл счёт, результативной передачей отметился Дени Буанга. В концовке Жуари Соареш провёл ответный мяч с передачи Зезиньо.
Экс-полузащитник «Ростова» Гуэлор Канга Каку, выступающий за сборную Габона, появился на поле на 73-й минуте.
Турнирная таблица группы А: 1-2. Габон и Гвинея-Биссау — 1 очко (1 матч); 3-4. Камерун и Буркина Фасо — 0 (0).