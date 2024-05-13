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Писарев: очень хорошо отношусь к Акинфееву, но он уже в возрасте

Писарев: очень хорошо отношусь к Акинфееву, но он уже в возрасте
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Известный российский футбольный тренер Николай Писарев высказался о ротации вратарей в московском ЦСКА. В последнее время 38-летний капитан армейцев Игорь Акинфеев стал чаще уступать место в стартовом составе 20-летнему Владиславу Торопу.

«Очень хорошо к нему [Акинфеев] отношусь, он наш топ-вратарь и легенда, но уже в возрасте, и некоторые голы такие, немножко глазами иногда отбивает», – сказал Писарев в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

В рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА на выезде сыграл с петербургским «Зенитом» (1:0). Отметим, что капитан армейцев Игорь Акинфеев остался на скамейке в игре с сине-бело-голубыми. Неожиданно пост первого номера ЦСКА занял Владислав Тороп.

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