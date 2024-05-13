Арбитр Федотов: судья матча «Балтика» — «Динамо» поступил смело и правильно

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мыслями о работе арбитра Евгения Буланова в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Балтикой» и «Динамо».

«Очень тяжёлая игра для Буланова. Пошли разговоры, что он добавил семь минут, а «Динамо» забило на 90+9-й. Но в добавленное время было два гола, и надо понимать, что после этого уходит время на празднование. Так что арбитр всё сделал правильно и накинул сверху. Смелый и правильный поступок Буланова.

И на протяжении всей игры арбитр принимал верные решения. Абсолютно одинаково трактовал моменты в отношении обеих команд. И поражение «Балтики» — её проблема, а не Буланова. Не надо всё сваливать на арбитра», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.