Чепчугов: очень рад, что ЦСКА проведёт все три сбора в Кампоаморе

Вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал о первом зимнем сборе «армейцев» в испанском Кампоаморе.
«Конечно, за столько лет я изучил Кампоамор досконально и могу сказать, что место это просто чудесное. Работать здесь комфортно, всё находится рядом, в пешей доступности. Вышел из номера — и сразу попал на зелёное поле, а ведь в других местах до тренировочного центра нужно ездить по тридцать-сорок минут. Бассейн, сауна, тренажёрный зал — всё под рукой. Очень рад, что на этот раз мы проведём здесь все три сбора.
Сейчас тяжело, конечно, но первая неделя сборов всегда такая. Потом будет попроще. К тому же мы работаем все вместе, подбадриваем друг друга, а в такой атмосфере нагрузки переносятся легче.
Как продвигается работа у голкиперов? У нас всё в порядке, выполняем всё, что предписано тренерским штабом. Сергей Иванович Овчинников дал нам два-три новых упражнения, в общем, работать интересно. Молодые ребята тоже тренируются с желанием. И Илья Помазун, и Паша Овчинников — перспективные вратари. Илья уже работал с главной командой в Кампоаморе, ему все требования хорошо известны, а для Пашки это первый подобный опыт, который однозначно пойдёт ему на пользу», — цитирует Чепчугова официальный сайт ЦСКА.