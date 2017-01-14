Раньери: если не считать два обидных гола, «Лестер» играл с «Челси» на равных

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери поделился впечатлениями от домашнего матча 21-го тура АПЛ с «Челси» (0:3).
«Сегодня мы проделали хорошую работу, но проиграли — что ж, это футбол. Изменения, которые я сделал, были эффективными. Если не считать два обидных гола, то мы играли с „Челси“ на равных. Если бы не эти два гола, матч был бы совсем другим.
Нельзя было терять концентрацию, особенно у своих ворот, ведь „Челси“ очень хорошо двигался. Мы справились с Педро, Виллианом и Азаром, но нужно было внимательнее играть с другими футболистами», — цитирует Раньери BBC.