Соса отказал «Фенербахче»

Аргентинский полузащитник «Милана» Хосе Соса отказался от перехода в турецкий «Фенербахче», сообщает Football Italia. За 31-летнего футболиста стамбульский клуб предлагал € 7,5 млн. Согласно данным источника, летом 2016 года эту же сумму «Милан» заплатил за Сосу другому турецкому клубу — «Бешикташу».
В нынешнем сезоне Соса провёл в Серии А всего 6 матчей, но результативными действиями не отметился.
Ранее «Фенербахче» объявил о переходе полузащитника «Шахтёра» Александра Караваева. Украинец будет выступать в Турции на правах аренды до конца сезона без опции выкупа.